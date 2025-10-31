Barclays no ve más recortes de tipos del BCE antes de finales de 2026 tras la reunión de octubre
- 1 minuto de lectura'
31 oct (Reuters) -
Barclays revisó su previsión sobre la trayectoria de los tipos de interés del Banco Central Europeo, esperando que los mantenga estables en su reunión de diciembre, frente a su opinión anterior de un recorte de un cuarto de punto, después de que el BCE los mantuviera sin cambios el jueves.
El BCE de interés en el 2% por tercera vez consecutiva y afirmó que la política monetaria se encuentra en un "buen momento", ya que los riesgos económicos están disminuyendo y la zona euro sigue mostrando resistencia frente a la incertidumbre.
La correduría británica espera que el banco central mantenga los tipos de interés estables hasta finales de 2026.
"El BCE sigue transmitiendo muy poca convicción, si es que la tiene, sobre si persistirá la postura actual y durante cuánto tiempo", dijo Barclays en una nota el jueves. (Información de Joel Jose en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
