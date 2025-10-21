Barclays prevé un tercer trimestre estable para la banca española y pone el foco sobre BBVA

** Barclays espera unos resultados estacionalmente estables en el tercer trimestre para los bancos españoles, pero afirma que los inversores se centrarán en un posible pago extraordinario a los accionistas por parte de BBVA tras el por su rival Sabadell SABE

** Para BBVA, el bróker estima un exceso de capital de aproximadamente 3500 millones de euros por encima de su nivel de distribución de facto del 12,5% y espera que se anuncie una nueva recompra "significativa" junto con los resultados del tercer trimestre, además del programa pendiente de 1000 millones de euros

** BBVA se convierte en el banco preferido del bróker en España, ya que Barclays ve margen para distribuciones extraordinarias a los accionistas, respaldado por la fortaleza de capital, la resistencia de México y un contexto "constructivo" del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)

** En cuanto a Sabadell, Barclays cree que la defensa de las fusiones y adquisiciones deja la franquicia del banco más fuerte, con los inversores atraídos por el alto rendimiento tras la venta de TSB y la atención centrada ahora en la ejecución de su plan 2024-27

** Para los resultados del tercer trimestre, el bróker considera que Sabadell se enfrentará a mayores provisiones trimestrales y a unos ingresos moderados; Unicaja

verá un impulso comercial más débil afectado por la estacionalidad; y BBVA y Santander leves vientos en contra por el tipo de cambio y las tasas en Latinoamérica ** Barclays también eleva Bankinter a "igual ponderación" desde "infraponderar", ya que espera que los sólidos fundamentales del banco persistan en un entorno de tipos estables

(Información de Joao Manuel Mauricio; edición en español de María Bayarri Cárdenas)