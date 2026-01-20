Barclays rebaja Sabadell a "infraponderar" por menores perspectivas de margen de intereses

Barclays rebaja la calificación del grupo bancario español Banco Sabadell a "infraponderar" desde "igual ponderación", señalando unas perspectivas de margen de intereses (NII, por sus siglas en inglés) más débiles

Considera que la media de las previsiones de los analistas sobre las expectativas de NII es "excesivamente optimista" debido a un sesgo hacia las hipotecas de bajo margen y a la lentitud de los préstamos a empresas

Señala que los esfuerzos por recuperar clientes tras el intento de adquisición limitan la optimización de costes, lo que hace que los objetivos de crecimiento de costes del propio banco parezcan "ambiciosos"

La casa de valores recorta el precio objetivo un 3%, hasta 3,30 euros, y añade que la valoración de la acción "deja poco margen para la decepción", ya que cotiza en línea con sus competidores

Barclays añade que BBVA y su valor preferido, Santander ofrecen la "propuesta más atractiva", respaldada por una sólida generación de capital y un mayor potencial de retribución, mientras que CaixaBank tiene rentabilidades predecibles y Unicaja ofrece tendencias estabilizadoras

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Tomás Cobos)