Barclays restablece Ferrovial en "sobreponderar" al considerar que "el tiempo juega a su favor"

** Barclays restablece la recomendación del operador español de infraestructuras Ferrovial en "sobreponderar" y cita una combinación única de activos que ofrece crecimiento y duración ** El bróker señala los catalizadores a corto plazo derivados de los precios y el tráfico previsto

** Destaca la atractiva tasa interna de rendimiento de las acciones y su condición de valor compuesto

** Considera que existe una "opcionalidad significativa" en los proyectos actuales de la empresa y la posibilidad de que se le adjudiquen nuevos activos este año

** Junto con el restablecimiento, Barclays fija el precio objetivo en 70 euros por acción ** De los 23 analistas que cubren Ferrovial SE, (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de Paula Villalba)