Barco de guerra y ballenero del siglo XVIII resurge en una playa escocesa

LONDRES (AP) — Cuando un estudiante que salió a correr encontró las costillas de un barco de madera asomándose entre las dunas de una remota playa escocesa, se desató una búsqueda por parte de arqueólogos, científicos e historiadores locales para descubrir su historia.

A través de una combinación de ciencia de alta tecnología e investigación comunitaria, ahora tienen una respuesta. Los investigadores anunciaron el miércoles que la embarcación es muy probablemente el Earl of Chatham, un buque de guerra del siglo XVIII que participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos antes de tener una segunda vida cazando ballenas en el Ártico... y luego un tormentoso final.

“Lo consideraría un barco afortunado, algo extraño de decir sobre un buque que naufragó”, declaró Ben Saunders, arqueólogo marino sénior en Wessex Archaeology, una organización de beneficencia que ayudó a los investigadores comunitarios a llevar a cabo la indagación.

"Creo que si hubiera sido hallado en muchos otros lugares, no necesariamente habría tenido ese impulso de la comunidad, ese deseo de recuperar y estudiar ese material, y también el espíritu comunitario para hacerlo", expresó Saunders.

Descubierto después de 250 años

El naufragio fue descubierto en febrero de 2024 después de que una tormenta se llevara la arena que lo cubría en Sanday, una de las agrestes islas Orcadas ubicadas frente al extremo norte de Escocia.

Despertó interés en la isla de 500 habitantes, cuya historia está ligada al mar y sus peligros. Ha habido unos 270 naufragios en los alrededores de la isla de 50 kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas) desde el siglo XV.

Agricultores usaron sus tractores y remolques para transportar las 12 toneladas de madera de roble fuera de la playa, antes de que los investigadores locales comenzaran a trabajar para intentar identificarlas.

"Fue realmente divertido, y fue una sensación tan agradable sobre la comunidad: todos trabajando juntos para recuperarlo", expresó Sylvia Thorne, una de las investigadoras comunitarias de la isla. "Bastantes personas están realmente interesándose en ello y convirtiéndose en expertas".

La dendrocronología —la ciencia de establecer la edad de la madera a partir de los anillos de los árboles— mostró que el origen de los tablones era el sur de Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Eso fue un golpe de suerte, señaló Saunders, porque coincide con "el momento en que la burocracia británica realmente comienza a despegar", y se llevaban registros detallados.

"Y entonces podemos comenzar a mirar la evidencia de archivo que tenemos para los naufragios en las Orcadas", comentó Saunders. “Se convierte en un proceso de descartar”.

"Descartas los que son del norte de Europa en lugar de británicos, descartas los naufragios que son demasiado pequeños o que operan desde el norte de Inglaterra, y realmente te quedan dos o tres...

y el Earl of Chatham es el último que queda". Guerras y caza de ballenas Investigaciones adicionales encontraron que antes de llamarse Earl of Chatham, el barco era el HMS Hind, una fragata de la Real Armada de 24 cañones construida en Chichester, en la costa sur de Inglaterra, en 1749. En su carrera militar participó en la expansión —y posterior contracción— del Imperio Británico. Ayudó a Gran Bretaña a arrebatar el control de Canadá a Francia durante los asedios de Louisbourg y Quebec en la década de 1750, y en la década de 1770 sirvió de escolta de convoyes durante el fallido intento del gobierno británico por conservar sus colonias americanas. Vendido por la Armada en 1784 y renombrado, el barco se convirtió en ballenero, cazando los enormes mamíferos en las aguas del Ártico frente a Groenlandia. El aceite de ballena era un combustible esencial de la Revolución Industrial, utilizado para lubricar maquinaria, suavizar telas e iluminar las calles de las ciudades. Saunders indicó que en 1787 había en el mar de Groenlandia 120 barcos balleneros cuyo puerto era Londres, entre ellos el Earl of Chatham. Un año después, mientras se dirigía a cazar ballenas, naufragó en una tormenta frente a Sanday. Los 56 tripulantes sobrevivieron, lo cual, apunta Saunders, es evidencia adicional de que este era un barco bendecido con buena fortuna. Labor de la comunidad Las maderas del barco están siendo preservadas en un tanque de agua dulce en el museo Sanday Heritage Centre mientras se examinan posibles planes para ponerlo en exhibición permanente. Saunders dijo que el proyecto es un modelo de participación comunitaria en arqueología. "La comunidad ha estado tan entusiasta, ha tenido tanto deseo de involucrarse y de descubrir cosas para aprender, y están tan orgullosos de ello. Gracias a ellos fue descubierto, gracias a ellos fue recuperado y ha sido estabilizado y protegido", apuntó. Para los locales, es un vínculo con el pasado marítimo de la isla... y su futuro. Encontrar naufragios enterrados durante mucho tiempo podría volverse más común a medida que el cambio climático altera los patrones de viento alrededor de Reino Unido y reconfigura la costa. "Una de las cosas más importantes que he sacado de este proyecto es percatarme de cuánto del pasado en Sanday está constantemente contigo, ya sea visible o apenas por debajo de la superficie", expresó Ruth Peace, otra investigadora comunitaria. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.