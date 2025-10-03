Barco de la flotilla de ayuda a Gaza atraca en Chipre

ATENAS, 3 oct (Reuters) -

Un barco de la flotilla que transportaba ayuda a Gaza hasta que fue interceptada por Israel ha atracado en Chipre, según informó el viernes el Gobierno de la isla mediterránea.

El barco que transportaba a 21 extranjeros pidió atracar en Lárnaca para repostar y por razones humanitarias, dijo un portavoz del Gobierno en la red social X.

No identificó el barco, ni dijo si había estado entre los detenidos por los militares israelíes.

Tras registrar a todos los pasajeros, Chipre atendió sus necesidades básicas y ofreció asistencia consular, añadió.

Israel se enfrentó el jueves a la condena y las protestas internacionales tras interceptar la mayoría de los cerca de 40 barcos de la flotilla y detener a más de 450 activistas de Italia, España y otros países, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg. Dijo que los activistas serían deportados.

Italia dijo el jueves que era probable que los activistas fueran enviados a capitales europeas en vuelos chárter el lunes y el martes. Cuatro parlamentarios italianos fueron liberados y debían volar a Roma el viernes. (Información de Angeliki Koutantou; información adicional de Alvise Armellini; edición de Kevin Liffey; editado en español por Patrycja Dobrowolska)