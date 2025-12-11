Barco robado por una mujer choca contra el puente de Rialto en Venecia

Una mujer que robó un barco de suministro en Venecia el jueves chocó contra la base del famoso puente de Rialto, dañando una balaustrada de mármol, confirmó a AFP una fuente cercana a la alcaldía.

Videos difundidos en las redes sociales muestran cuando un barco que transportaba paquetes choca contra el puente en el Gran Canal y luego a una persona encapuchada, que lo pilotaba, huyendo.

"Una mujer robó el barco, lo condujo durante unos metros sin saber hacerlo y chocó contra una balaustrada" en la base del famoso puente, indicó la misma fuente.

Hubo algunos daños, pero no hubo heridos.

La mujer, cuyas intenciones se desconocen, fue detenida por la policía y comparecerá el viernes ante un tribunal.