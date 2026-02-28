Barcola permite al PSG escaparse como líder

El Paris Saint-Germain, más líder en la Ligue 1: el gigante del fútbol francés amplió su ventaja al frente de la clasificación al ganar 1-0 en su visita a Le Havre, este sábado en su duelo de la 24ª jornada del campeonato

Aprovechando el empate del viernes del Lens en el campo del Estrasburgo (1-1), el PSG amplía de dos a cuatro puntos su ventaja sobre su más directo perseguidor

La victoria de los parisinos en Normandía, ante el decimotercer clasificado de su liga, fue lógica pero también trabajada

Le costó imponer su dominio, hasta que en el minuto 37 Bradley Barcola, alineado como falso nueve en esta ocasión, marcó de cabeza a centro del surcoreano Lee Kang-in

El joven español Dro Fernández, de 18 años, creyó ampliar la cuenta y estrenar su cuenta goleadora con el club francés, pero el tanto fue anulado por fuera de juego

En la segunda mitad el marcador no se movió, después de que Desiré Doué fallara un penal en el 79', y el PSG no pudo respirar aliviado hasta el final

"En el PSG, no hay partidos tranquilos y para nosotros cada partido es importante. Queremos recuperar jugadores y mejorar porque estamos con menos confianza que de costumbre", admitió el entrenador Luis Enrique

"Es la primera vez (esta temporada) en la que tenemos cuatro puntos de diferencia, es un momento para estar contento. Era importante ganar este partido", apuntó el técnico asturiano

Esta victoria sirve de bálsamo para un PSG que en las últimas semanas ha dado muestras de vulnerabilidad y que esta semana lo pasó mal para clasificarse a octavos de final de la Liga de Campeones europea, donde es el defensor del título

El equipo de Luis Enrique, que ganó 3-2 en la ida después de ir perdiendo 2-0, empezó perdiendo el miércoles en casa ante el Mónaco, antes de poder terminar con un empate 2-2, que le hizo avanzar aunque con más dudas que certidumbres

- Mónaco sigue su escalada -

También jugó precisamente el Mónaco (7º), que se impuso 2-0 en su estadio Louis II al Angers (12º)

Son ya seis los partidos seguidos que el equipo del Principado lleva sin perder en el campeonato doméstico -cuatro victorias y dos empates- y continúa su escalada

Es séptimo en la tabla, aproximándose provisionalmente a tres del Marsella, que recibe el domingo al Lyon y que ocupa el cuarto lugar, el último que clasifica en Francia para la próxima Liga de Campeones

Los tantos monegascos en este partido fueron firmados por Folarin Balogun (57'), que anotó su cuarta diana en cuatro partidos teniendo en cuenta todas las competiciones, y por Simon Adingra (62')

En el otro partido del día, el Rennes (5º) se impuso 1-0 en casa al Toulouse (10º) con un tanto de Arnaud Nordin en el 26'