Bardot fue enterrada con una camiseta y un broche con una foca, su animal fetiche

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot fue enterrada con una camiseta y un broche que representaban una foca, el animal emblemático que marcó su lucha por la defensa de los animales, indicó este jueves su fundación a AFP.

La intérprete, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años a causa de un cáncer, fue inhumada el miércoles vestida con una "camiseta negra con una foca dibujada en strass" y con un broche que representa al mismo animal, detalló la Fundación Brigitte Bardot, que precisó que fue su esposo Bernard d’Ormale quien puso el broche.

Este animal figuraba también en la imagen elegida para la esquela, donde se ve a Bardot abrazando un bebé foca sobre el hielo. Esta conocida fotografía fue tomada en 1977 durante una campaña de sensibilización de la opinión pública sobre la caza de crías de foca.

"Brigitte Bardot sentía una profunda aversión ante el sufrimiento animal y la destrucción de la naturaleza", escribió el jueves la fundación en la red X, añadiendo que "lo que la guiaba ante todo no eran los honores, sino su lucha por los animales".

La actriz descansa ahora en el cementerio marino de Saint-Tropez, la glamurosa localidad del sur de Francia a cuya proyección internacional ella misma contribuyó, no lejos de la villa donde vivió y murió.