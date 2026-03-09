Baréin dice que ataque iraní contra complejo petrolero causa incendio y daños

Un bombardeo contra la instalación petrolera de Al Ma'ameer, en Baréin, provocó un incendio y dejó daños materiales, en el ataque más reciente contra un sitio energético en el país del Golfo.

"Un incendio estalló debido a la agresión iraní contra una instalación de Al Ma'ameer, con daños materiales reportados aunque sin bajas registradas. Las autoridades competentes han comenzado a combatir el fuego", informó en X Bahrain News Agency.

El Ministerio de Salud de Baréin reportó horas antes 32 civiles heridos en un ataque lanzado por Irán la noche del domingo.

Tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei, Teherán respondió atacando a los países del Golfo, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.