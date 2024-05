Barghouti acusa de "hipócritas" a quienes defienden la solución de dos Estados sin reconocer a Palestina

Barghouti agradece el gesto de España de reconocer el Estado palestino, pero pide dar el siguiente paso e imponer sanciones a Israel

MADRID, 29 May. 2024 (Europa Press) -

El diputado palestino Mustafa Barghouti ha criticado este miércoles la "hipocresía" de aquellos países como Francia o Alemania que al mismo tiempo que dicen apostar por una solución de dos Estados no solo se resisten todavía a reconocer a Palestina, sino que además continúan vendiendo armas a Israel.

"Esos países que siguen hablando de la solución de los dos Estados sin exigir el fin de la ocupación y los asesinatos y el derecho de los desplazados palestinos a regresar a su tierra están simplemente siendo hipócritas", ha reprochado en una rueda de prensa desde Casa Árabe, en Madrid.

"Si un país como Francia o Alemania que dicen que apoyan la solución de dos Estados, yo les pregunto, ¿por qué no reconocen a Palestina? Apoyan los dos Estados, pero solo reconocen a Israel", ha dicho Barghouti, para quien Israel "ha matado la solución de dos Estados" saltándose sus obligaciones internacionales.

En ese sentido, se ha preguntado si después de que Israel se haya hecho con gran parte de la tierra que Naciones Unidas estableció que le correspondía a Palestina existe la posibilidad de que haya un Estado palestino.

"Muchas personas piensan que la solución de los dos Estados ya no es más viable. La otra opción es una solución de Estado con derechos y igualdad para ambas naciones", ha planteado Barghouti, quien ha remarcado que no habrá un Estado palestino mientras Israel no acabe con la ocupación, desmantele los asentamientos y desista en su idea de anexionar Jerusalén.

Espera que el paso dado por españa anime a otros países europeos

Barghouti también ha celebrado el "importante" paso de España junto a Irlanda y Noruega al reconocer a Palestina, pero al mismo tiempo ha reclamado la necesidad de ir más allá y encabece una iniciativa para imponer sanciones de Israel, pues la "única forma" de que el primer ministro Benjamin Netanyahu detenga la guerra.

"Es muy valioso en este momento porque lo más importante es que confirma y reafirma lo que el lado israelí intenta negar a los palestinos, que es el derecho a la autodeterminación", ha explicado Barghouti, para quien esta medida ayuda a combatir las políticas de ocupación y agresión del Gobierno de Israel.

"Creemos que este es un paso muy importante también porque afectará la posición de otros países. Ya sabemos que Eslovenia y Malta están a punto de reconocer a Palestina. También sabemos que Bélgica podría estar pensando en ello y sabemos que probablemente esta acción hará que los franceses se enfaden", ha dicho.

"Pero es importante recordar que lo que tenemos ahora son 146 países que reconocen a Palestina, y eso es mucho más grande que el número de países que reconocen a Israel. Y eso es muy significativo en sí mismo", ha destacado.

No obstante, Barghouti ha subrayado que Palestina necesita más porque actualmente, en Gaza, se están cometiendo "tres crímenes de guerra en paralelo: el de castigo colectivo, el de limpieza étnica y el de genocidio"

"Israel no se detendrá a menos que todo el mundo imponga sanciones, les fuerce a respetar la resolución de la Corte Internacional de Justicia (...) y establezca un embargo militar inmediato, lo cual significa que ningún país debería permitir que las armas lleguen a Israel, o le compre armamento", ha dicho.

En ese sentido, ha reprochado a Estados Unidos la responsabilidad que tiene en toda esta crisis, pues si bien "algunos países europeos" siguen suministrando armamento a Israel si Washington quisiera detener las entregas de armas y equipamiento militar todo podría acabar "de inmediato".

Limpieza étnica

Barghouti ha asegurado que la guerra iniciada por Netanyahu va más allá de acabar con Hamás, busca la "destrucción total" de Gaza y hacer del enclave palestino un lugar inhabitable, en el que "sea imposible vivir".

"El objetivo es la venganza (...) la limpieza étnica (...) la cantidad total de explosivos que han sido lanzados en Gaza han sido al menos de 80.000 toneladas. Eso es más de dos veces el poder explosivo de las dos bombas nucleares que fueron lanzadas en Nagasaki e Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial", ha dicho.

A pesar de todo el sufrimiento, Barghouti destaca la resiliencia del pueblo palestino e insiste que su lucha no es contra los judíos o contra los israelíes, sino contra la "injusticia" y asemeja lo que están padeciendo miles de niños y jóvenes palestinos con lo que en su día sufrió Ana Frank bajo la dictadura nazi.

Barghouti ha agradecido las muestras de solidaridad y cariño que desde todo el mundo han mostrado hacia los palestinos y menciona el caso de los "maravillosos jóvenes judíos" de las universidades de Estados Unidos. "Estas personas realmente honran la memoria de aquellos que sufrieron el Holocausto", ha dicho.

Conferencia de paz

Por otro lado, Barghouti también ha señalado que por el momento la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar una conferencia de paz no es viable hasta que cambie la situación sobre el terreno, que pasa, ha insistido, en imponer sanciones, "al igual que sucedió durante el 'apartheid' en Sudáfrica".

"Cuando esto ocurra, hablaremos de las negociaciones (...) Netanyahu ha puesto en marcha la misión de su vida, matar los acuerdos de Oslo y matar cualquier posibilidad para un Estado palestino, tal y como él declara cada día (...) Esto no cambiarán a menos que paguen un precio por sus posiciones", ha dicho.

"Israel nunca tuvo una guerra tan larga en su historia. Y han perdido. Netanyahu ha perdido. Han perdido ante la resistencia palestina (...) no han sido capaces de traer de vuelta a los prisioneros israelíes sin intercambios", ha destacado.

Barghouti ha concluido insistiendo nuevamente en que Netanyahu continuará con su guerra el tiempo que haga falta y que solo una posición firme de la comunidad internacional expresada en sanciones y en embargos de armamento puede poner fin a esta situación.

Europa Press