Barkala dice que es "complicado" convencer a un entrenador de élite para el Athletic por ser "un socio más"

Reitera su intención de presentarse como candidato a presidir el club y sabe que hay "una o dos personas más" que valoran hacerlo

BILBAO, 27 Abr. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Puerto de Bilbao, Ricardo Barkala, ha reiterado este miércoles su intención de presentarse como candidato a presidir el Athletic Club de Bilbao, en cuanto se convoquen las elecciones, y ha señalado que ha hablado con varios posibles directores deportivos y entrenadores "interesantes". No obstante, ha reconocido que Ricardo Barkala en el mundo del Athletic "ahora es nadie, es un socio más", por lo que ve "complicado" convencer a un entrenador "de élite" para que le acompañe en su candidatura.

Según ha precisado, las circunstancias son "complicadas" con las elecciones a finales de junio o principios de julio, con la temporada terminada, los jugadores de vacaciones y muchos de los contratos de la primera plantilla finiquitados. Sin embargo, ha señalado que es un camino que se irá esbozando y ha anunciado que sigue trabajando en la elaboración de un proyecto "atractivo".

Barkala ha participado este miércoles en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', donde ha sido preguntado por sus preferencias de entrenador para el Athletic, en concreto, por Marcelino y por Andoni Iraola. El futuro candidato a dirigir el club ha eludido decantarse por ninguno de ellos y ha dicho que le gustan "todos".

Cuestionado por si conoce posibles rivales en los comicios para dirigir al club bilbaíno, ha manifestado que hay "una o dos personas más que se lo están planteando y se están moviendo", por lo que en algún momento determinado anunciarán públicamente si van a optar o no al cargo.

Permanencia en el puerto

Por otro lado, ha anunciado su voluntad de no abandonar la presidencia de la Autoridad Portuaria si es elegido presidente del Athletic. "En principio, no tengo la intención de dimitir. Otra cosa es que luego la realidad y el día a día veamos que es imposible mantener ambos cargos. Además, hay que recordar que el puesto de presidente del Athletic no está remunerado", ha dicho.

"Estamos trabajando duro, elaborando unos proyectos y unos programas muy bonitos. Estamos teniendo muchos contactos, creo que sabemos hacer las cosas bien y que el proyecto que vamos a presentar a los socios del Athletic va a ser un proyecto atractivo", ha indicado respecto a su candidatura, para añadir que están hablando con "muchísima gente" en el ámbito de los entrenadores y de las direcciones deportivas.

En este sentido, ha apuntado que está trabajando con un grupo de 50 personas que ayudan "mucho" y que algunos forman parte de la Junta directiva, y otros no. "Queremos hacer cosas importantes y bonitas representando a todos los socios y socias del Athletic y en esas estamos", ha señalado.