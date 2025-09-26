Barkin, de la Fed: clave para que el gasto del consumidor se mantenga es si la gente no pierde el empleo

WASHINGTON, 26 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, afirmó el viernes que el gasto de los consumidores estadounidenses probablemente se mantendrá a menos que un gran número de personas empiece a perder su empleo.

"Tanto el gasto de gama baja como el de gama alta siguen estando razonablemente sanos", declaró Barkin en el Instituto Peterson de Economía Internacional.

"La gente tiene trabajo... los salarios reales han subido... el apalancamiento de los consumidores no está especialmente estresado. La verdadera cuestión es si la gente va a conservar su empleo. Si se va a producir un descenso del gasto de los consumidores, será por precaución cuando se pierde el empleo o se teme perderlo", señaló. (Editado en español por Natalia Ramos)