Barkin, de la Fed: clave para que el gasto del consumidor se mantenga es si la gente no pierde el empleo
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 26 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, afirmó el viernes que el gasto de los consumidores estadounidenses probablemente se mantendrá a menos que un gran número de personas empiece a perder su empleo.
"Tanto el gasto de gama baja como el de gama alta siguen estando razonablemente sanos", declaró Barkin en el Instituto Peterson de Economía Internacional.
"La gente tiene trabajo... los salarios reales han subido... el apalancamiento de los consumidores no está especialmente estresado. La verdadera cuestión es si la gente va a conservar su empleo. Si se va a producir un descenso del gasto de los consumidores, será por precaución cuando se pierde el empleo o se teme perderlo", señaló. (Editado en español por Natalia Ramos)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
Insfrán y la Formosa del miedo. Un equipo de LA NACION fue perseguido y retenido por una falsa denuncia
- 2
Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo
- 3
La economía pos-elección se define en Washington
- 4
“Estafados y huérfanos”: estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural