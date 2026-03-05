Barkin de la fed: datos de inflación y empleo podrían cambiar perspectivas de riesgo

WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal ‌de Richmond, Tom ‌Barkin, ⁠dijo el jueves que una inflación aún elevada y la ​reciente solidez ⁠de ⁠las cifras de empleo podrían cambiar la perspectiva ​de riesgo de la entidad ‌en un momento en que ​el conflicto de ​Estados Unidos con Irán podría impulsar aún más los precios al consumidor clave.

Los recortes de las tasas de interés de la Fed ​el año pasado se basaron en "la sensación de que ⁠los riesgos del mercado laboral habían aumentado, mientras que ‌los riesgos de inflación habían disminuido. Los datos de los últimos meses sugieren que la situación ha cambiado", dijo Barkin en Bloomberg Television.

"Con las cifras del PCE que ‌esperamos para la próxima semana, tendremos un par de ⁠meses de inflación relativamente alta", indicó ‌en referencia a un informe ⁠que se espera muestre que ⁠el índice de precios del gasto en consumo personal sigue cerca de un punto porcentual por encima del objetivo del 2% ‌de la Fed.

"Sin ​duda, eso pone en pausa cualquier conclusión de que hayamos terminado de luchar contra esto", agregó. (Reporte de Howard ‌Schneider; editado en español por Carlos Serrano)