Barkin de la Fed dice EEUU afronta riesgos para los dos mandatos del banco central

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo el martes que los cambios en las tasas de interés del banco central tendrán que "ajustarse con precisión" a los datos que vayan llegando, dados los riesgos para los objetivos de desempleo e inflación de la Fed.

"Hay que vigilar ambos aspectos de nuestro mandato. El desempleo sigue siendo bajo en términos históricos, pero ha subido. La inflación ha bajado, pero se mantiene por encima del objetivo", dijo Barkin en comentarios preparados para la Cámara de Comercio de Raleigh, Carolina del Norte.

Las tasas de interés se encuentran ahora "dentro del rango estimado de neutral", el nivel que no fomentará ni desalentará la inversión y el gasto, dijo Barkin. "De cara al futuro, la política monetaria requerirá juicios muy afinados que equilibren el progreso en cada lado de nuestro mandato".

"Nadie quiere que el mercado laboral se deteriore mucho más", dijo. "Con la inflación por encima del objetivo desde hace casi cinco años, nadie quiere que se incrusten expectativas de inflación más altas. Es un equilibrio delicado".

La Fed recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual en su reunión de diciembre, pero los funcionarios indicaron que probablemente pausarían más reducciones por ahora para tener una mejor idea de la dirección de la economía, un proceso aún obstaculizado por la interrupción de los informes estadísticos oficiales durante el cierre del gobierno del año pasado.

Barkin dijo que estaba claro que la economía seguía siendo resistente, desafiando las expectativas de grandes interrupciones del crecimiento debido a los cambios en la política comercial y de inmigración.

Pero el país entra en el año con riesgos tanto a la baja como al alza.

En el lado negativo, Barkin señaló que el reciente crecimiento del empleo y la demanda han sido "estrechos", impulsados por un pequeño conjunto de industrias como la atención sanitaria, y en el caso de la demanda sostenida por el auge de la inteligencia artificial y el gasto de los consumidores de mayores ingresos.

En el lado positivo, Barkin, que no es un votante en la política monetaria de este año, dijo que la economía se beneficia de la fortaleza subyacente, con la incertidumbre que se espera que levante este año y el estímulo que viene a través de los recientes cambios fiscales y regulatorios y la influencia de los recortes de tasas de la Fed en los últimos 16 meses.

"La resistencia se ha visto favorecida por una fuerte dinámica subyacente. Los consumidores tienen trabajo. Los salarios reales aumentan. El valor de los activos sigue creciendo. Los beneficios empresariales y las perspectivas de utilidades siguen siendo sólidos", dijo Barkin. "En estas circunstancias, es difícil imaginar que los consumidores y las empresas se mantengan al margen". (Reportaje de Howard Schneider; Edición de Chizu Nomiyama)