Barkin, de la Fed, dice que los recortes de tipos han contribuido a sostener el mercado laboral

Por Howard Schneider

COLUMBIA, Estados Unidos, 3 feb (Reuters) -

Las reducciones de los tipos de interés aplicadas hasta ahora por la Reserva ⁠Federal de Estados Unidos ⁠han contribuido a garantizar la salud del mercado laboral, mientras la Fed intenta completar "la última milla" para devolver la inflación al objetivo del 2% del banco ⁠central, dijo ‌el ​martes el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

Los recortes de 1,75 puntos ​porcentuales aprobados desde el otoño boreal de 2024 han "servido de garantía para apoyar el mercado ‌laboral mientras trabajamos para completar la última milla ‌y devolver la inflación al objetivo", ​dijo Barkin.

Agregó que la tasa de desempleo sigue siendo baja en términos históricos, mientras que la inflación se mantiene alrededor de un punto porcentual por encima del objetivo, pero se espera que disminuya en los próximos meses.

"Hasta ahora todo va bien", dijo Barkin, y añadió que la Fed tenía que terminar la tarea de devolver la inflación al 2% después de casi cinco años sin alcanzarlo.

"La inflación (...) ⁠sigue estando por encima de nuestro objetivo. Así ha sido desde 2021", dijo Barkin en unos comentarios preparados ​para un grupo educativo de Carolina del Sur. "Me tomo muy en serio este incumplimiento sostenido. (...) Las cifras de inflación de hoy, independientemente del 'por qué', influyen significativamente en la inflación de mañana".

Barkin no tiene derecho a voto en materia de política monetaria este año, pero sus comentarios coinciden con la pausa actual en los recortes de tipos, en un momento en que ⁠la Fed espera datos que confirmen la previsible caída de la inflación este año y se encuentra ​en plena transición hacia una nueva presidencia, tras la elección la semana pasada del exgobernador Kevin Warsh como al actual presidente, Jerome Powell.

Barkin dijo que esperaba que la economía se mantuviera resistente en 2026, con ‍un "estímulo significativo" en forma de desregulación y reducciones fiscales, y que las empresas se mostraran confiadas en la demanda actual.

"Es difícil imaginar que los consumidores y las empresas se mantengan al margen", dijo Barkin. Las empresas "me dicen que la demanda está bien", dijo. "La mayoría de las empresas con las que hablo aún ​no están realizando despidos a gran escala".

El reciente aumento de la productividad, dijo, también debería ayudar con la inflación, ya que "las empresas pueden soportar mayores costes de insumos sin enfrentarse a tanta presión para aumentar los precios". (Información de ‍Howard Schneider; edición de Chizu Nomiyama; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)