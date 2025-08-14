Barkin, de la Fed, dice que podría haber sorpresas al alza en los datos de gasto consumidor

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - Una tasa de desempleo aún baja y las continuas ganancias salariales podrían mantener el gasto de los hogares más saludable de lo esperado, aun cuando las familias de ingresos bajos e incluso medios compran más agresivamente para evitar el aumento de los precios, dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin.

La gente "está haciendo compras a la baja... comprando más marca de distribuidor, yendo más a Walmart o Aldi", dijo Barkin en un discurso ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

Pero, dijo, "presiento un julio más fuerte en el lado del consumidor... El gasto de los consumidores podría estar aumentando", según los informes semanales de los bancos sobre las tarjetas de crédito. (Edición de Leslie Adler, Editado en español por Juana Casas)