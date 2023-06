Barkin de la fed dice que se siente "cómodo haciendo más" si la inflación no baja

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 16 jun (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo el viernes que se sentiría cómodo con nuevas subidas de las tasas de interés si los próximos datos no muestran que el debilitamiento de la demanda de bienes y servicios se está transmitiendo a una inflación más desacelerada.

"Aún no me han convencido de la historia plausible que la ralentización de la demanda devuelve la inflación relativamente rápido" al objetivo del 2%, dijo Barkin en unos comentarios preparados para su presentación ante la Maryland Government Finance Officer Association. "Si los datos venideros no apoyan esa historia, me siento cómodo haciendo más".

La Fed mantuvo esta semana la tasa oficial en un rango del 5%-5,25%, pero las nuevas proyecciones de los responsables de política monetaria indicaron que podría ser necesario subir el costo del crédito al menos otro medio punto para finales de año.

Muchos inversores esperan ahora que el banco central reanude las alzas en su reunión de julio.

Barkin no se pronunció al respecto, pero sí dijo que el objetivo sigue siendo que la inflación, "obstinadamente persistente", vuelva a situarse en el objetivo del 2% de la Fed, frente al nivel actual, que es más del doble.

Barkin dijo que reconoce que subir más las tasas "crea el riesgo de una desaceleración más significativa", pero que retroceder demasiado pronto crea problemas potenciales aún peores.

"Los años 70 nos dieron una clara lección: si se retrocede ante la inflación demasiado pronto, vuelve con más fuerza, lo que obliga a la Fed a hacer aún más, con un daño aún mayor", dijo Barkin. "No es un riesgo que quiera correr".

