Barkin, de la Fed, dice que su previsión es un ajuste modesto de las tasas: Bloomberg News

26 ago (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo que su previsión es un ajuste modesto de las tasas de interés, dado lo que espera que sea una escasa variación de la actividad económica en lo que queda del año, informó el martes Bloomberg News.

"Veo un movimiento modesto en la economía", dijo Barkin el martes en una entrevista tras un acto en Blacksburg, en el estado de Virginia.

"Si hay un movimiento modesto en la economía, eso implicaría un ajuste modesto de las tasas", añadió en el artículo. (Reporte de Devika Nair en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)