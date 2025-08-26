Barkin, de la Fed, dice que su previsión es un ajuste modesto de las tasas: Bloomberg News
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
26 ago (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo que su previsión es un ajuste modesto de las tasas de interés, dado lo que espera que sea una escasa variación de la actividad económica en lo que queda del año, informó el martes Bloomberg News.
"Veo un movimiento modesto en la economía", dijo Barkin el martes en una entrevista tras un acto en Blacksburg, en el estado de Virginia.
"Si hay un movimiento modesto en la economía, eso implicaría un ajuste modesto de las tasas", añadió en el artículo. (Reporte de Devika Nair en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)
Otras noticias de Reserva Federal
Más leídas
- 1
La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria
- 2
Santiago del Estero: un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos
- 3
El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
- 4
Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película