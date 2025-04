Barkin, de la fed: el mayor riesgo es el retroceso del consumo, pero aún no lo hemos visto

9 abr (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo el miércoles que el mayor riesgo que está vigilando es un retroceso en el gasto del consumidor, la mayor parte de la economía de Estados Unidos, que hasta ahora no ha sucedido.

Y no ha pasado incluso cuando las acciones han caído en medio de la preocupación por el efecto de los aranceles de Estados Unidos y la escalada de la guerra comercial, aseguró.

"La gente está reduciendo sus viajes aéreos, pero aún no se observa eso en lo que yo llamaría gasto diario. Para mí, eso será una señal cuando empieces a hablar con empresas que digan 'vaya, quiero decir que el tráfico se ha agotado'. Aún no lo has oído, pero ya veremos", dijo Barkin al Club Económico de Washington DC.

"Una corrección del mercado de valores no es lo que provoca una caída del consumo. Es una convicción generalizada de que esto se va a pique", agregó. (Reporte de Ann Saphir, Editado en Español por Natalia Ramos)