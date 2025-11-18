Barkin de la Fed espera más claridad económica al reanudarse el flujo de datos

Por Howard Schneider

WINCHESTER, VIRGINIA, 18 nov (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo el martes que espera que los próximos datos y las entrevistas en curso ayuden a aclarar hacia dónde se dirige la economía, en un momento en que los responsables de política monetaria del banco central siguen enfrentados a la tensión entre sus objetivos de inflación y empleo y divididos sobre la dirección de sus decisiones.

Barkin dijo que los datos disponibles y las entrevistas comunitarias mostraban que la economía se encuentra en un equilibrio "poco atractivo", con la inflación por encima del objetivo del 2% de la Fed y sin una tendencia evidente, y la tasa de desempleo probablemente aumente pero no mucho. Con sus colegas divididos sobre si recortar las tasas para proteger el mercado laboral o dejarlas donde están para protegerse de una mayor inflación, Barkin dijo que es fácil "imaginar escenarios a ambos lados de eso para sugerir una respuesta de política monetaria. Pero también es fácil imaginar que no".

"No creo que nos dirijamos hacia el objetivo en ninguna de nuestras variables objetivo. Por otro lado, no creo que el inconveniente sea tan significativo", destacó. Barkin no es miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto de este año, pero sus opiniones representan un punto intermedio entre dos bandos de responsables de política monetaria, uno que aboga por recortar las tasas para evitar un crecimiento lento y un aumento de la tasa de desempleo, y otro que cree que la inflación corre el riesgo de aumentar y no quieren bajar más las tasas.

Los inversores casi han igualado las probabilidades de que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés otro cuarto de punto porcentual, hasta la horquilla del 3,50%-3,75%, en su reunión de diciembre, o suspenda por ahora los recortes, con la posibilidad de que se produzcan múltiples disensiones en ambos casos.

Barkin dijo que los datos económicos oficiales que se publicarán ahora tras la reapertura del Gobierno estadounidense podrían ayudar a crear consenso tras un periodo en el que la información disponible ha creado una perspectiva conflictiva.

"En términos netos, observamos presiones a ambos lados de nuestro mandato, con la inflación por encima de nuestro objetivo y el crecimiento del empleo a la baja", dijo Barkin en una cumbre económica en la Universidad de Shenandoah. "Pero también vemos atenuantes en ambos lados", con los consumidores rechazando las subidas de precios y una caída de la oferta de mano de obra que mantiene estable la tasa de desempleo.

(Reporting by Howard Schneider; Editing by Paul Simao)