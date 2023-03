Barkin de la fed: flujos de depósitos bancarios están "estables", inflación aún "caliente"

Por Howard Schneider

RICHMOND, EEUU, 30 mar (Reuters) - Los flujos de depósitos en los bancos estadounidenses parecen "relativamente estables", mientras que la inflación sigue siendo demasiado alta y es posible que tarde más de lo esperado en disminuir, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

"Vale la pena recordar que no todas las quiebras bancarias se convierten en Lehman Brothers", dijo Barkin, refiriéndose al colapso bancario que ayudó a desencadenar una crisis financiera hace 15 años.

"Todavía hay, sin duda, algunos bancos individuales trabajando en sus propios problemas", dijo Barkin en comentarios preparados para entregar al Consejo de Directores Ejecutivos de Virginia. No obstante, "los bancos han trabajado con intensidad para garantizar que tengan la liquidez adecuada. Y, como he hablado con los bancos en mi distrito, me ha alentado la resiliencia que he visto".

Barkin no comentó si todavía está convencido de que se necesitará otro aumento de las tasas de interés cuando la Fed se reúna el 2 y 3 de mayo, pero aseguró que será "ágil" y estará abierto a opciones en un momento en que la institución trabaja para "reconciliar la fortaleza de los recientes datos con el potencial de debilidad proveniente del sistema bancario".

Es posible, dijo, que las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank lleven a los bancos a ser más conservadores, endurezcan el crédito más de lo esperado y, junto con el impacto de la política monetaria restrictiva de Estados Unidos, "desaceleren la inflación con relativa rapidez".

"Es demasiado pronto para saber si eso sucederá ahora o no", dijo Barkin, quien no tiene voto este año en el Comité Federal de Mercado Abierto que fija la política.

Por otra parte, afirmó que hay varias razones "por las que la inflación podría tardar en volver" al objetivo del 2% de la Fed desde un nivel actual de más del doble.

Entre esas razones, Barkin dijo que sentía que las empresas se habían envalentonado más para subir los precios después de años en los que sintieron que tenían que fijar precios agresivos para proteger su participación en el mercado.

