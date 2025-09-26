Barkin de la Fed ve poca confianza en cualquier previsión actual de inflación: BBG Television

WASHINGTON, 26 sep (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo tener muy poca confianza en las previsiones de inflación en estos momentos, ya que los aranceles siguen afectando a la economía y las empresas y los hogares se debaten sobre quién asumirá el costo.

"Hay aumentos de costos que los proveedores quieren repercutir. De eso no hay duda", dijo Barkin en Bloomberg Television.

"No obstante, esos costos van a intentar repercutirse en un consumidor que está francamente agotado con las alzas de precios (...) Eso puede significar que no se vea un impacto inflacionista tan amplio", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)