Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 3 nov (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo el viernes que no está preparado para decir ahora mismo lo que el banco central tiene que hacer a continuación con la configuración de su política monetaria.

Cuando se trata de la perspectiva de otra subida de tasas de interés, "no voy a prejuzgar, valoro la opcionalidad de ver lo que vamos a ver en los datos y, en particular, vamos a tener dos informes de inflación entre ahora y la próxima reunión, y creo que eso es lo que me va a importar", dijo Barkin en una entrevista en CNBC. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)