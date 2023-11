(Actualiza con detalles, citas)

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 3 nov (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo el viernes que no está preparado para decir ahora mismo lo que el banco central tiene que hacer a continuación con la configuración de su política monetaria.

Cuando se trata de la perspectiva de otra alza de tasas de interés, "no voy a prejuzgar, valoro la opcionalidad de ver lo que vamos a ver en los datos y, en particular, vamos a tener dos informes de inflación entre ahora y la próxima reunión, y creo que eso es lo que me va a importar", dijo Barkin en una entrevista en CNBC.

"Tenemos mucho tiempo" antes de tener que decidir si se vuelven a subir las tasas o se mantienen estables, remarcó.

Barkin fue el primer funcionario del banco central en pronunciarse tras la reunión de esta semana del Comité Federal de Mercado Abierto y la publicación de los datos de empleo de octubre. El miércoles, el FOMC mantuvo estable su objetivo de tasas entre el 5,25% y el 5,5% y mantuvo viva la posibilidad de más alzas para devolver la inflación al objetivo del 2%.

Los datos de empleo del viernes sugieren que la Fed no tiene por qué apresurarse a volver a subir las tasas, ya que el aumento del empleo se redujo a 150.000 puestos de trabajo, las alzas salariales se moderaron y la tasa de desempleo subió ligeramente al 3,9% desde el 3,8% de septiembre.

"Ha habido una desconexión entre los datos que vemos y lo que oigo sobre el terreno", que muestra que el mercado laboral se está equilibrando, dijo Barkin, quien agregó que los datos de contratación de octubre "fueron bienvenidos para ver

que la disminución gradual

que hemos estado esperando continúa".

Uno de los factores que permitió a la Fed mantener las tasas sin cambios esta semana fue el endurecimiento de las condiciones financieras, provocado por el aumento de los rendimientos de los bonos, que ha disparado los costos de los préstamos en el mundo real.

Pero desde la reunión, los rendimientos han bajado considerablemente. En su entrevista televisiva, Barkin no se mostró dispuesto a decir lo que eso significa para la política monetaria.

Barkin también advirtió del limitado poder de la Fed sobre los precios de mercado a largo plazo. "Como las condiciones financieras están afectando a la economía en una dirección que nos lleva por el buen camino, eso ayuda, pero no es realmente una variable de política monetaria, son bastante volátiles, no las controlamos", destacó.

(Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)