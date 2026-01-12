Barnes anota tiro libre en último segundo de prórroga y Raptors vencen 116-115 a 76ers

TORONTO (AP) — Scottie Barnes encestó un tiro libre decisivo con 0.8 segundos restantes en el tiempo extra y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 116-115 a los 76ers de Philadelphia en el primero de dos encuentros consecutivos entre equipos con bajas.

Barnes acertó el primero de dos tiros desde la línea y falló intencionalmente el segundo, mientras Toronto ganaba su tercer encuentro consecutivo en casa contra los 76ers. Terminó con 10 de 12 en la línea.

Barnes anotó 31 puntos, Jamal Shead añadió un récord personal de 22 y Immanuel Quickley tuvo 20, mientras Toronto ganaba su tercer partido consecutivo en casa. Collin Murray-Boyles sumó 17 puntos e igualó su récord personal con 15 rebotes.

Tyrese Maxey anotó 38 puntos para los 76ers y VJ Edgecombe tuvo 17. Kelly Oubre Jr., Domnick Barlow y Quentin Grimes anotaron cada uno 13 puntos, pero Filadelfia perdió por segunda vez en siete partidos.

Joel Embiid de Filadelfia (rodilla izquierda e ingle izquierda) y Paul George (rodilla izquierda) no jugaron en la primera noche de este enfrentamiento consecutivo.

Filadelfia tuvo 22 pérdidas de balón, una menos de igualar su récord de la temporada. Las 11 asistencias de los 76ers fueron un mínimo de la temporada.

