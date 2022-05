Barnett: "Bale se va del Real Madrid, pero su futuro depende de lo que haga Gales"

El agente del futbolista del Real Madrid Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha confirmado que su representado dejar√° el club blanco este verano, cuando acabe contrato, y ha explicado que su futuro depender√° de si la selecci√≥n de Gales se clasifica o no para el Mundial de Catar 2022, aunque probablemente fichar√° por alg√ļn equipo ingl√©s.

"Se va del Real Madrid, pero hay que esperar a lo que Gales sea capaz de hacer. Todo depende de si Gales se clasifica para el Mundial; entonces tomaremos una decisi√≥n, que puede variar dependiendo de si Gales va o no al Mundial. ¬ŅEs m√°s probable que regrese a Inglaterra? Creo que s√≠, pero tendremos que esperar", declar√≥ en una entrevista al diario deportivo portugu√©s Record.

El delantero gal√©s apenas ha contado para Carlo Ancelotti esta temporada, en la que no juega desde principios de abril por una lesi√≥n de espalda que le impidi√≥ incluso celebrar el t√≠tulo de LaLiga Santander con sus compa√Īeros de equipo.

Barnett se encuentra en Oporto para la inauguración de una nueva oficina de su agencia de representación ICM Stellar Sports; durante la entrevista, criticó a la FIFA por su política para regular las comisiones de los agentes de futbolistas.

"Son ilegales. No consultaron a nadie, nadie vino a hablar conmigo, ni con Jorge (Mendes) ni con Mino Raiola. √Čramos los tres agentes m√°s grandes, y ning√ļn hombre de FIFA ha estado nunca en nuestras oficinas para entender lo que realmente hace un agente. No tienen idea, esto es solo publicidad para el se√Īor Infantino. Hay m√°s ex de la FIFA en prisi√≥n que agentes. De hecho, no hay ning√ļn entrenador de f√ļtbol en prisi√≥n", manifest√≥.

Por √ļltimo, tambi√©n critic√≥ las fechas del Mundial de Catar. "Es la decisi√≥n m√°s rid√≠cula que se ha tomado, es una locura. Todos estamos acostumbrados a ver a la afici√≥n el s√°bado y el domingo viendo a los equipos, de repente es noviembre y todo se detiene", concluy√≥.