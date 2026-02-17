Barr de la Fed dice que probablemente mantendrán las tasas sin cambios por un tiempo

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 17 feb (Reuters) - El gobernador de la Reserva ‌Federal, Michael ‌Barr, ⁠dijo el martes que otra baja de las tasas de interés del banco central ​podría ocurrir ⁠en ⁠un futuro lejano, por los riesgos que siguen pesando ​sobre las perspectivas de inflación en Estados Unidos.

"Basándonos ‌en las condiciones actuales y ​en los datos disponibles, probablemente ​sea conveniente mantener las tasas estables durante algún tiempo mientras evaluamos los datos que van llegando, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos", dijo Barr ​en una reunión de la Asociación de Economía Empresarial de Nueva ⁠York.

"La línea prudente para la política monetaria en este momento es ‌tomarse el tiempo necesario para evaluar las condiciones a medida que evolucionan", según Barr.

El funcionario añadió: "Me gustaría ver pruebas de que la inflación de los precios de los bienes está retrocediendo de forma sostenible antes de considerar ‌una nueva reducción del tipo de interés oficial, siempre que ⁠las condiciones del mercado laboral se mantengan estables".

Barr ‌señaló que, si bien es razonable ⁠esperar que las presiones arancelarias que ⁠han impulsado la inflación disminuyan, la situación de presión sobre los precios sigue siendo motivo de preocupación.

"Hay muchas razones para temer que la inflación se mantenga alta", dijo. "Considero ‌que el riesgo de ​que la inflación se mantenga sobre nuestro objetivo del 2% es significativo, lo que significa que debemos permanecer alerta". (Reporte de Michael S. Derby; ‌edición en español de Javier López de Lérida)