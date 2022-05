Barr, nominado por biden a cargo de regulación en la fed, supera su audiencia de confirmación

(Añade comentarios, refleja el cierre de la audiencia)

Por Pete Schroeder

WASHINGTON, 19 mayo (Reuters) - Michael Barr, la segunda persona nominada por el presidente demócrata Joe Biden para ser supervisor de Wall Street en la Reserva Federal, parecía rumbo a ser confirmado después de testificar ante el Senado el jueves.

Barr, quien fue un funcionario de alto rango en el Departamento del Tesoro durante el mandato del presidente demócrata Barack Obama, recibió algunas preguntas escépticas de los legisladores republicanos. Pero hubo pocos indicios de un esfuerzo concertado para hundir su candidatura, y los demócratas moderados parecieron apoyarlo.

En su comparecencia ante la Comisión de Banca del Senado, Barr adoptó un tono comedido en una amplia gama de cuestiones, como el riesgo financiero del cambio climático y la regulación adecuada de las criptomonedas, al tiempo que prometió adoptar una visión global sobre el estado general de la regulación bancaria en Estados Unidos.

Salió de la audiencia en una posición más fuerte que Sarah Bloom Raskin, la primera nominada de Biden a la vicepresidencia de supervisión de la Fed, quien retiró su candidatura después de que el senador demócrata Joe Manchin se negó a respaldarla.

Manchin se opuso a Raskin en gran parte debido a sus comentarios anteriores en los que sugería que los reguladores financieros debían desempeñar un papel agresivo para ayudar a la transición de la economía hacia el uso de formas de energía más limpias.

Cuando se le presionó sobre el tema del clima el jueves, Barr insistió en que la Reserva Federal tiene poderes "importantes pero bastante limitados", que se centran en la evaluación de los riesgos que los bancos podrían enfrentar por el cambio climático, como lo haría con cualquier otra preocupación inminente.

"Creo que la Reserva Federal (...) no debería estar en el negocio de decirle a las instituciones financieras que presten a un sector particular o que no presten a un sector particular", dijo.

Barr, actual profesor de Derecho en la Universidad de Michigan, ya ha recibido el apoyo de los demócratas moderados, así como de los progresistas, ansiosos por intensificar el escrutinio de Wall Street tras lo que, según ellos, fue una relajación regulatoria bajo los republicanos.

En el Departamento del Tesoro, Barr fue una figura central en la redacción de la ley de reforma financiera Dodd-Frank de 2010, que estableció una serie de salvaguardias tras la crisis financiera de 2008.

Barr se enfrentó el jueves a cierto escepticismo por parte de los republicanos, que señalaron repetidamente que se opuso abiertamente a una medida de desregulación bancaria de 2018 que apoyaron varios demócratas moderados.

Barr dijo que le preocupaban algunos aspectos de la ley, pero que apoyaba uno de sus principios: crear un entorno regulatorio escalonado para los bancos, con las normas más estrictas reservadas para las empresas más grandes.

En cuanto a las criptomonedas, Barr dijo que la tecnología tiene "cierto potencial de mejora", pero que las criptomonedas estables en particular podrían plantear "riesgos de estabilidad financiera" si los clientes creen que son más fiables de lo que son en realidad.

Barr asesoró anteriormente y formó parte de los consejos de administración de varias empresas de criptomonedas y tecnofinanzas, pero dijo en la audiencia del jueves que, de ser confirmado, no trabajaría en el sector financiero durante cuatro años después de dejar el gobierno.

Barr ocuparía la vacante restante en el consejo de la Fed y asumiría una amplia agenda que probablemente incluya la revisión de las normas que se suavizaron bajo su predecesor, Randal Quarles, y la adopción de medidas para abordar el riesgo del cambio climático, las tecnofinanzas y las criptodivisas. (Reporte de Pete Schroeder y Lindsay Dunsmuir; Editado en Español por Ricardo Figueroa)