Barracas Central alcanza la cima en la liga argentina con un triunfo ante Aldosivi

BUENOS AIRES, 10 ago -

Barracas Central, uno de los clubes más modestos del fútbol argentino, alcanzó la cima del torneo Clausura al vencer el domingo 3-1 como local a Aldosivi de Mar del Plata.

Con la victoria en la cuarta jornada, Barracas Central llegó a nueve puntos en la tabla de posiciones del Grupo A y quedó compartiendo el liderato con Estudiantes de La Plata.

Un doblete de Facundo Bruera a los 28 y 58 minutos, y un gol de Gonzalo Morales a los 48 le dieron la victoria a Barracas Central.

El único tanto del conjunto de la ciudad de Mar del Plata lo anotó Tiago Serrago a los 50 minutos.

En tanto, Argentinos Juniors venció 1-0 como local a Unión de Santa Fe gracias a un tanto de Alan Lescano al minuto 44 del partido disputado en el estadio Diego Maradona.

En otro partido del domingo, Platense sacó un agónico empate de 1-1 en su visita a Instituto de Córdoba con un gol del paraguayo Ronaldo Martínez a los 95 minutos.

El equipo local se había puesto en ventaja a los 18 minutos por intermedio de Damián Puebla.

El sábado, en dos de los clásicos más populares del fútbol argentino, Boca Juniors empató 1-1 ante Racing Club, mientras que River Plate igualó sin goles frente a Independiente de Avellaneda.

Por su parte, Belgrano de Córdoba ganó 2-1 a Banfield, Sarmiento venció 1-0 a San Martín de San Juan, mientras que Atlético Tucumán y Rosario Central empataron 0-0.

El viernes, Huracán ganó 1-0 a Tigre, Lanús venció por el mismo marcador a Talleres. En tanto, Newell's Old Boys y Central Córdoba empataron 1-1.