LA NACION

Barracas Central alcanza la cima en la liga argentina con un triunfo ante Aldosivi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Barracas Central alcanza la cima en la liga argentina con un triunfo ante Aldosivi
Barracas Central alcanza la cima en la liga argentina con un triunfo ante Aldosivi

BUENOS AIRES, 10 ago -

Barracas Central, uno de los clubes más modestos del fútbol argentino, alcanzó la cima del torneo Clausura al vencer el domingo 3-1 como local a Aldosivi de Mar del Plata.

Con la victoria en la cuarta jornada, Barracas Central llegó a nueve puntos en la tabla de posiciones del Grupo A y quedó compartiendo el liderato con Estudiantes de La Plata.

Un doblete de Facundo Bruera a los 28 y 58 minutos, y un gol de Gonzalo Morales a los 48 le dieron la victoria a Barracas Central.

El único tanto del conjunto de la ciudad de Mar del Plata lo anotó Tiago Serrago a los 50 minutos.

En tanto, Argentinos Juniors venció 1-0 como local a Unión de Santa Fe gracias a un tanto de Alan Lescano al minuto 44 del partido disputado en el estadio Diego Maradona.

En otro partido del domingo, Platense sacó un agónico empate de 1-1 en su visita a Instituto de Córdoba con un gol del paraguayo Ronaldo Martínez a los 95 minutos.

El equipo local se había puesto en ventaja a los 18 minutos por intermedio de Damián Puebla.

El sábado, en dos de los clásicos más populares del fútbol argentino, Boca Juniors empató 1-1 ante Racing Club, mientras que River Plate igualó sin goles frente a Independiente de Avellaneda.

Por su parte, Belgrano de Córdoba ganó 2-1 a Banfield, Sarmiento venció 1-0 a San Martín de San Juan, mientras que Atlético Tucumán y Rosario Central empataron 0-0.

El viernes, Huracán ganó 1-0 a Tigre, Lanús venció por el mismo marcador a Talleres. En tanto, Newell's Old Boys y Central Córdoba empataron 1-1. (Reporte de Ramiro Scalondo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

LA NACION
Más leídas
  1. Con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
    1

    Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso

  2. El conmovedor mensaje de los científicos del Conicet tras el cierre de la misión al cañón de Mar del Plata
    2

    El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata

  3. Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”
    3

    Video | Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”

  4. Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar
    4

    Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar

Cargando banners ...