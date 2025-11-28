LA NACION

Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana en 2026 y Santa Cruz en 2027: Conmebol

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana en 2026 y Santa Cruz en 2027: Conmebol
Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana en 2026 y Santa Cruz en 2027: Conmebol

ASUNCIÓN, 28 de noviembre - La ciudad de Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana el próximo año, en tanto Santa Cruz de la Sierra organizará el partido en 2027, informó la Conmebol el viernes.

Ambas ciudades serán por primera vez escenario del encuentro definitorio del torneo de clubes, el segundo más importante de Sudamérica después de la Copa Libertadores.

Santa Cruz había sido designada para albergar el partido este año, pero la Conmebol le retiró la sede debido a un retraso en las obras en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera. La final se celebró el sábado pasado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde Lanús se coronó campeón tras vencer a Atlético Mineiro por 5-4 en penales.

"Ambas designaciones representan un reconocimiento al compromiso de estas ciudades con el desarrollo del fútbol sudamericano y abrirán las puertas a experiencias únicas para los aficionados, las comunidades locales y los clubes protagonistas", dijo la Conmebol en un comunicado.

Los estadios para ambas finales serán anunciados próximamente, agregó el organismo.

(Reporte de Daniela Desantis)

LA NACION
Más leídas
  1. Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena
    1

    Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena

  2. Víctimas de terrorismo de EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina
    2

    Giro inesperado en el juicio de YPF: víctimas de terrorismo en EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina

  3. Piastri largará primero en la carrera sprint de Qatar, pero Colapinto no mejora: quedó otra vez último, detrás de Gasly
    3

    Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar: Oscar Piastri saldrá primero

  4. Los libertarios ganan lugares, la rionegrina Villaverde no pudo jurar y el primer roce entre Villarruel y Bullrich
    4

    El nuevo Senado: los libertarios ganan lugares, la rionegrina Villaverde no pudo jurar y el primer roce entre Villarruel y Bullrich

Cargando banners ...