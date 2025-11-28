Barranquilla y Santa Cruz recibirán las finales de la Sudamericana en 2026 y 2027

La colombiana Barranquilla y la boliviana Santa Cruz de la Sierra albergarán las finales de la Copa Sudamericana en 2026 y 2027, respectivamente, informó este viernes la Conmebol.

Las dos ciudades serán sedes por primera vez del juego por el segundo título de clubes en importancia de la región, después de la Copa Libertadores de América.

"Ambas designaciones representan un reconocimiento al compromiso de estas ciudades con el desarrollo del fútbol sudamericano", indicó la Conmebol en un comunicado.

El organismo rector del balompié en Sudamérica no confirmó los estadios que recibirán dichos encuentros.

Sin embargo, la alcaldía de Barranquilla aseguró que el choque por la corona de 2026 tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 46.000 espectadores.

Sede de los partidos clasificatorios de la selección colombiana, el Metropolitano será remodelado para la cita, según las autoridades de la urbe caribeña.

"Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad (...) ¡Barranquilla los espera!", celebró el alcalde barranquillero, Alejandro Char, en X.

El logro para Barranquilla llega luego de perder la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 y de no lograr organizar un Gran Premio de Fórmula 1.

Por su parte, Santa Cruz estaba programada para recibir la final de la Sudamericana 2025, que finalmente se trasladó a Asunción, donde el Lanús de Argentina se coronó el sábado a costa del Atlético Mineiro de Brasil.

La urbe boliviana perdió la sede debido a problemas en el cronograma de las obras en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.

Hasta el momento, Argentina, Uruguay y Paraguay han sido los únicos países que han albergado la final de la Copa Sudamericana a partido único, un sistema que se estableció en 2019.

