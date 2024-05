Barras de labios rosas y pulgares verdes: Mary Kay Inc. celebra 60 años de belleza sostenible con un evento especial de plantación de árboles en Lewisville

Dallas--(business wire)--may. 14, 2024--

Mary Kay Inc., líder corporativa en sostenibilidad global, está fortaleciendo sus raíces en Lewisville. El 10 de mayo, la compañía se asoció con la Arbor Day Foundation y Keep Lewisville Beautiful para realizar un evento de plantación de árboles en Railroad Park para celebrar a la Madre Naturaleza y el Día de las Madres.

Trees planted at Railroad Park directly impact Lewisville communities by providing important ecosystem benefits in the Trinity River watershed. (Photo: Mary Kay Inc.)

“A través de alianzas con organizaciones como la Arbor Day Foundation, Mary Kay está logrando un impacto medioambiental positivo en los ecosistemas donde operamos en todo el mundo, afirmó Ryan Rogers, CEO de Mary Kay, Inc., y nieto de Mary Kay Ash. “Pero el cambio empieza en su propio patio trasero. Disfrutamos "acicalando" la comunidad plantando árboles que beneficiarán a las familias locales durante generaciones".

Voluntarios de Mary Kay plantaron 60 árboles autóctonos a lo largo de los senderos y vías fluviales del Railroad Park, simbolizando el 60 aniversario de la compañía enriqueciendo la vida de las mujeres y sus familias en todo el mundo y protegiendo el planeta. El parque está a cuatro millas del moderno Centro de Manufactura e Investigación y Desarrollo Richard R. Rogers (R3) de Mary Kay. Los árboles plantados en este lugar tienen un impacto directo en las comunidades de Lewisville, ya que proporcionan la sombra que tanto necesitan los espacios comunitarios, mejoran el embellecimiento de las áreas recreativas y aportan importantes beneficios al ecosistema de la cuenca del río Trinity.

"Estamos encantados que Mary Kay contribuya al arbolado de Lewisville, expresó TJ Gilmore, alcalde de Lewisville. “Esta iniciativa no solo es un soplo de aire fresco para nuestra ciudad, sino un testimonio de la floreciente asociación entre nuestra comunidad y una corporación que continuamente retribuye. Juntos, estamos haciendo de Lewisville un lugar mejor para vivir y trabajar".

La asociación de Mary Kay con la Arbor Day Foundation se remonta a hace más de 16 años y, en ese tiempo, la compañía ha ayudado a plantar 1,4 millones de árboles en todo el mundo. La Arbor Day Foundation es la organización sin fines de lucro más grande del mundo dedicada a la plantación de árboles.

“La Arbor Day Foundation se dedica a ayudar a sus socios locales a liberar el poder transformador de los árboles en sus comunidades", manifestó Dan Lambe, director ejecutivo de Arbor Day Foundation. "Los árboles limpian nuestro aire, refrescan nuestras ciudades y mejoran la vida de las personas que los rodean. Estamos encantados de asociarnos de nuevo con Mary Kay y Keep Lewisville Beautiful para maximizar el impacto del dosel urbano e inspirar a más personas a comprometerse con la naturaleza de una manera significativa".

Keep Lewisville Beautiful es una organización medioambiental local sin fines de lucro que se asocia con otras organizaciones para plantar árboles y ofrecer a los residentes la oportunidad de cuidar el arbolado de Lewisville en terrenos públicos.

“La plantación de árboles es una inversión en el futuro de nuestra comunidad", afirmó Amy Wells, directora ejecutiva de Keep Lewisville Beautiful. “Estos árboles ayudarán a crear sombra para las familias que visitan Railroad Park, proporcionarán hábitat a la vida silvestre local y brindarán una multitud de beneficios ecológicos para nuestro medio ambiente local. Keep Lewisville Beautiful se complace en asociarse con Mary Kay y la Arbor Day Foundation para aumentar el dosel arbóreo de Lewisville y marcar una diferencia visible en nuestra comunidad con los voluntarios de Mary Kay. Su donación a nuestra comunidad y a KLB contribuirá en gran medida a mantener la belleza de Lewisville".

Tras la plantación, el Departamento de Parques de Lewisville se compromete a mantener y conservar los árboles a largo plazo con riego, poda y cuidados suplementarios.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en derribar el obstáculo del liderazgo, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la mentoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el maltrato doméstico y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

Acerca de Arbor Day Foundation

Fundada en 1972, la Arbor Day Foundation es la mayor organización sin fines de lucro dedicada a la plantación de árboles. Junto con nuestros socios, hemos ayudado a plantar más de 500 millones de árboles en barrios, comunidades, ciudades y bosques de todo el mundo. Nuestra visión es conducir hacia un mundo en el que los árboles se utilicen para resolver problemas críticos para la supervivencia. A través de nuestros miembros, socios y programas, la Arbor Day Foundation inspira a personas de todo el mundo a plantar, cuidar y celebrar los árboles. Puede obtener más información en arborday.org.

Acerca de Keep Lewisville Beautiful

Keep Lewisville Beautiful (KLB) es una organización sin fines de lucro y galardonada afiliada a Keep America Beautiful y Keep Texas Beautiful. La misión de KLB es "involucrar a los ciudadanos de Lewisville a través del servicio y la educación para mejorar el medio ambiente de su comunidad". Nuestra visión es asociarnos con la comunidad para promover la calidad medioambiental, haciendo de Lewisville el mejor lugar para vivir, trabajar y jugar. Anualmente, los voluntarios de KLB contribuyen con más de 10.000 horas de voluntariado a la reducción de la basura, la educación medioambiental y los programas de embellecimiento, y retiran más de 25 TONELADAS de basura de los espacios verdes y las vías fluviales de la comunidad. Puede obtener más información en keeplewisvillebeautiful.org.

