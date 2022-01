Barreda: "No nos quedaba otra que atacar"

El piloto espa√Īol Joan Barreda (Honda), que se ha impuesto este lunes en la categor√≠a de motos en la segunda etapa del Rally Dakar, ha reconocido que no le ha quedado "otra que atacar" despu√©s del "duro golpe" de la jornada del domingo, y ha afirmado que ha tenido "unas sensaciones verdaderamente buenas" pilotando.

"Estoy feliz. Hoy no nos quedaba otra que atacar, así que he salido a darlo todo después del duro golpe de ayer. La navegación me resultó difícil de interpretar, con un 'way point' que me costó mucho encontrar y que me hizo perder mucho tiempo en la primera etapa. Fue bastante duro mentalmente", recordó sobre lo ocurrido el domingo.

Sin embargo, el castellonense ha podido resarcirse este lunes. "Hoy he tenido unas sensaciones verdaderamente buenas en la pista, con dunas divertidas de sortear. Tenemos todav√≠a mucha carrera por delante, aunque las distancias con la primera l√≠nea sean a√ļn importantes. Quedan diez d√≠as de rally y puede pasar de todo", concluy√≥.