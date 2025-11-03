Barrett anota 27 puntos y Raptors vencen 117-104 a Grizzlies para su primera racha de victorias

TORONTO (AP) — RJ Barrett anotó 27 puntos, Brandon Ingram añadió 26 y los Raptors de Toronto ganaron partidos consecutivos por primera vez esta temporada la noche del domingo al vencer 117-104 a unos incompletos Grizzlies de Memphis. Memphis no contó con el guardia dos veces All-Star Ja Morant, quien fue suspendido un juego el sábado por lo que los Grizzlies describieron como conducta perjudicial para el equipo. Scottie Barnes tuvo 19 puntos y 12 rebotes, y el novato Collin Murray-Boyles anotó 15 mientras los Raptors ganaron su segundo partido consecutivo después de perder los cuatro anteriores. Toronto venció a Cleveland 112-101 el viernes. Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 20 puntos, y Santi Aldama anotó 15, pero los Grizzlies perdieron partidos consecutivos por primera vez esta temporada. Jock Landale y Vince Williams Jr. anotaron cada uno 14 puntos para los Grizzlies, mientras que Cedric Coward y Kentavious Caldwell-Pope tuvieron ambos 12. Barnes tuvo ocho asistencias y cinco de los siete bloqueos de Toronto. Ambos equipos tuvieron dificultades con los tiros de larga distancia. Toronto terminó 11 de 37 en tiros de tres puntos, mientras que Memphis hizo 11 de 35. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes