Barrick y Shandong Gold solicitan adhesión a régimen de incentivos de la Argentina para ampliar mina Veladero

BUENOS AIRES, 14 ago (Reuters) - Barrick Mining y Shandong Gold, que operan la mina de oro y plata Veladero en la provincia de San Juan, solicitaron la adhesión de un proyecto por US$400 millones al régimen de incentivos impulsado por el Gobierno ultraliberal argentino para atraer grandes inversiones (RIGI).

El proyecto presentado ante el RIGI prevé invertir unos US$400 millones entre 2025 y 2028 para aumentar la capacidad productiva de la mina en 1,6 millones de onzas adicionales a lo largo de su vida útil, dijeron el jueves a Reuters fuentes locales de la empresa.

Veladero, la mina de oro y plata ubicada a unos 4000 metros sobre el nivel del mar que opera desde 2005, exportó 504.000 onzas en 2024 y prevé producir entre 380.000 y 440.000 en 2025.

La inversión presentada al RIGI se centra en la construcción de nuevas fases de la mina, que sumarán 89,2 millones de toneladas de capacidad para apilar nuevo mineral para su procesamiento.

Según las fuentes, la iniciativa generaría exportaciones adicionales por unos US$3800 millones hasta 2033, el tiempo de vida útil estimado por la empresa, que emplea 3800 trabajadores entre fijos y contratistas, el 91% de los cuales son sanjuaninos.

La presentación ante el Ministerio de Economía se realizó a principios de agosto bajo Barrick Shandong Gold, firma surgida en 2017 tras la adquisición por parte de Shandong Gold Group del 50% de Veladero a Barrick Gold, pero fue difundida el jueves.

El RIGI entró en efecto el año pasado como parte de los esfuerzos del presidente libertario Javier Milei para atraer inversiones y ofrece beneficios cambiarios, impositivos y seguridad jurídica a 30 años, entre otros.

El oro sigue siendo la principal exportación minera de Argentina gracias al aumento del precio del metal y en 2024 representó el 68% del total exportado, con US$3141 millones, seguido por la plata y el litio, según la Secretaría de Minería de la Nación.

(Reporte de Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi)