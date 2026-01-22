Barril cae 2% después de que Trump suaviza amenazas contra Groenlandia e Irán

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 22 ene (Reuters) - Los precios del crudo caían alrededor de un 2% el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó sus amenazas sobre Groenlandia e Irán, mientras los inversores evalúan las perspectivas de la oferta y la demanda.

* A las 1626 GMT, el Brent bajaba 1,01 dólares, o un 1,6%, a 64,23 dólares el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos para marzo (WTI) cedía 96 centavos, o un 1,6%, a 59,66 dólares, en camino a su menor nivel de cierre desde el 15 de enero.

* El presidente Donald Trump dijo que había asegurado el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para protegerse de las amenazas de Rusia y China.

* Trump también dio marcha atrás en sus amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, moderando una postura que había provocado una ruptura en los lazos transatlánticos.

* También indicó que espera que no haya más acciones militares estadounidenses en Irán, pero añadió que actuará si Teherán reanuda su programa nuclear.

* "Hay una deflación de la prima de riesgo relacionada con la debacle por Groenlandia y el riesgo de suministro de Irán también se ha reducido", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank.

* Irán, que opera bajo sanciones, es el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP), por detrás de Arabia Saudita e Irak.

* Con el telón de fondo de Groenlandia y la perspectiva cada vez más lejana de una acción en Irán, los precios del petróleo deberían mantenerse en torno a los 60 dólares el barril, dijo Tony Sycamore, analista de la correduría en línea IG.

Trump dijo el jueves que su reunión en Davos con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue "muy buena" y que su mensaje al líder ruso, Vladimir Putin, es que la guerra en Ucrania tiene que terminar.

* Un final de la guerra probablemente resultaría en la eliminación de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, lo que limitaría las interrupciones de suministro y pesaría sobre los precios.

(Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)