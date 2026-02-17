Barril cae 2% por comentarios sobre avances en conversación entre EEUU e Irán

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 17 feb (Reuters) - Los precios del petróleo caían alrededor de un 2% el martes, a un mínimo de dos semanas, por la expectativa de que la tensión entre Estados Unidos e Irán se esté calmando después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní anunció que ambos países habían llegado a un entendimiento sobre los principales "principios rectores" de sus negociaciones nucleares.

* Los futuros del Brent perdían US$1,41, o un 2,1%, a US$67,24 por barril a las 1650 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedía 65 centavos, o un 1,0%, a US$62,24, lo que encaminaba a ambos referenciales a su cierre más bajo desde el 2 de febrero. Más temprano, los precios del WTI subieron más de US$1.

* Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento sobre los principales "principios rectores" en una segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra sobre su disputa nuclear el martes, pero eso no significa que un acuerdo sea inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

* Las conversaciones se llevaron a cabo mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en Oriente Medio. El líder supremo de Irán dijo el martes que cualquier intento de Estados Unidos por derrocar a su gobierno fracasaría.

* Los inversores siguen de cerca las relaciones entre Estados Unidos e Irán, ya que cualquier escalada o conflicto podría llevar al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Alrededor de una quinta parte del petróleo que consume el mundo pasa por la frontera entre Omán e Irán, lo que convierte cualquier interrupción en la zona en un riesgo importante para el suministro mundial de crudo.

* Otro factor que influía en los precios era el aumento gradual de la producción de petróleo en el gigantesco yacimiento de Tengiz, en Kazajistán, tras una interrupción en enero, informó la agencia de noticias rusa Interfax.

* También el martes en Ginebra, funcionarios ucranianos y rusos se reunirían para una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos. El Kremlin afirmó que probablemente se centrarían en el territorio, el principal punto de fricción.

* Cualquier acuerdo de paz podría suponer el levantamiento de las sanciones a Rusia, lo que devolvería el petróleo ruso al mercado general. En 2025, Rusia fue el tercer mayor productor de crudo del mundo, después de Estados Unidos y Arabia Saudita, según datos de la EIA estadounidense. (Reporte de Scott DiSavino y Siddharth Cavale en Nueva York, Robert Harvey en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Anushree Mukherjee en Bangalore; Reporte adicional de Stephanie Kelly; edición en Español de Manuel Farías)