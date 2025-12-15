Barril cae; disrupciones en suministro venezolano contrarrestan dudas sobre oferta

Por Robert Harvey y Liz Hampton

DENVER, 15 dic (Reuters) - El petróleo cayó el lunes, ya que los inversores sopesaron las disrupciones en el suministro vinculadas a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

* A las 1835 GMT, los futuros del Brent caían 93 centavos, o un 1,5%, a US$60,20 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cotizaba casi estable en US$57,44. Ambos contratos cayeron más de un 4% la semana pasada, arrastrados por las expectativas de un superávit mundial de petróleo en 2026.

* Las exportaciones de crudo venezolanas han caído de forma brusca desde que Estados Unidos se incautó de un petrolero la semana pasada e impuso nuevas sanciones a las compañías navieras y los buques que hacen negocios con el productor petrolero latinoamericano, según datos de transporte, documentos y fuentes marítimas.

* El mercado sigue de cerca los acontecimientos y su impacto en el suministro de petróleo, mientras Reuters informó que Washington planea interceptar más buques que transportan crudo venezolano, intensificando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

* Sin embargo, la abundancia de suministros de petróleo en ruta hacia China —el mayor comprador de Venezuela—, así como la gran cantidad de suministros mundiales y el debilitamiento de la demanda, están amortiguando en parte el impacto de las interrupciones del suministro relacionadas con la confiscación de buques.

* En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció abandonar la aspiración de su país de unirse a la alianza militar de la OTAN durante la reunión de cinco horas que mantuvo el domingo con enviados estadounidenses en Berlín. El lunes hubo otra ronda de negociaciones.

* "Durante los dos últimos días, las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos han sido constructivas y productivas, y se han logrado avances reales", escribió en X Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, tras las conversaciones del lunes.

* Un posible acuerdo de paz podría aumentar el suministro de petróleo ruso, actualmente sancionado por los países occidentales.

* El aumento de las expectativas de superávit también pesaba sobre los precios. JPMorgan Commodities Research dijo en una nota el sábado que se espera que los excedentes de petróleo en 2025 se amplíen aún más en 2026 y 2027, ya que se prevé que la oferta mundial supere a la demanda, expandiéndose al triple de la tasa de crecimiento de la demanda hasta 2026.

(Reporte de Robert Harvey (Londres), Yuka Obayashi (Tokio) y Siyi Liu (Singapur); editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)