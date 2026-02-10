Barril cae, mercado atento a tensiones Irán-EEUU y datos económicos

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 10 feb (Reuters) - Los precios del petróleo bajaron el martes, mientras el mercado aguardaba noticias sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y los datos sobre la economía estadounidense y los inventarios de crudo en el país.

* Los futuros del Brent cayeron 24 centavos, o un 0,35%, a US$68,80 por barril, al tiempo que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayó 40 centavos, o un 0,62%, a US$63,96.

* Las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Irán evaluar la seriedad de Washington y demostraron suficiente consenso para continuar por la vía diplomática, declaró el martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la república islámica.

* Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en todo el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán, por lo que cualquier escalada en la zona supone un riesgo importante para el suministro mundial.

* La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció el martes que propondrá una lista de concesiones que Europa debería exigir a Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

* Mientras, Indian Oil Corp compró seis millones de barriles de crudo de África Occidental y Oriente Medio, informaron los operadores, ya que India ha evitado el petróleo ruso en el marco de los esfuerzos de Nueva Delhi por alcanzar un acuerdo comercial con Washington, que ambos países esperan concluir en marzo.

* En Venezuela, se espera que la ampliación de las licencias estadounidenses restablezca la producción petrolera del país a mediados de 2026 a los niveles observados antes del bloqueo naval estadounidense en diciembre, dijo la EIA.

* Los analistas indicaron que los inversores estarán atentos a una serie de datos económicos estadounidenses que se publicarán esta semana, incluyendo el informe de nóminas no agrícolas de enero el miércoles y los datos de inflación el viernes, en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. (Reporte de Scott DiSavino en Nueva York y Anna Hirtenstein en Londres. Reporte adicional de Anushree Mukherjee en Bangalore y Sam Li en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)