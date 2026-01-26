Barril cae, mercado evalúa impacto de tormenta invernal EEUU en la producción

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 26 ene (Reuters) - Los precios del crudo cayeron el lunes tras ganar más de un 2% en la sesión anterior, con el mercado evaluando la interrupción del bombeo en las principales regiones productoras de crudo de Estados Unidos y las tensiones entre Washington e Irán.

* Los futuros del Brent cayeron 29 centavos, o un 0,44%, a $65,59 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaron 44 centavos, o un 0,72%, a $60,63.

* Ambos referenciales registraron alzas semanales del 2,7% y cerraron el viernes en sus puntos más altos desde el 14 de enero.

* Los productores de petróleo de Estados Unidos perdieron hasta 2 millones de barriles por día o aproximadamente el 15% del bombeo nacional durante el fin de semana, estimaron analistas y operadores, mientras una tormenta invernal azotaba el país, poniendo a prueba la infraestructura energética y las redes eléctricas.

* Las interrupciones al bombeo alcanzaron su punto máximo el sábado, estimó la consultora Energy Aspects, y es probable que la Cuenca Pérmica haya experimentado la mayor parte de esta disminución, con alrededor de 1,5 millones de bpd.

* La pérdida de producción disminuyó el lunes, con cierres estimados en la Cuenca Pérmica de unos 700.000 bpd. El mercado prevé que la producción se restablezca por completo para el 30 de enero.

* Los operadores también están atentos a los riesgos geopolíticos, dijeron analistas, ya que las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen en vilo a los inversores.

* El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos tiene una "armada" dirigiéndose hacia Irán, aunque espera no tener que usarla, al tiempo que renovó las advertencias a Teherán contra la muerte de manifestantes o el reinicio de su programa nuclear.

* Un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo han llegado a Oriente Medio, dijeron dos funcionarios de Washington a Reuters el lunes, ampliando las capacidades de Trump para defender a sus fuerzas, o potencialmente tomar medidas militares contra Irán.

* En tanto, Kazajistán está a punto de reanudar la producción en su mayor campo petrolero, dijo el lunes el Ministerio de Energía, pero fuentes de la industria señalaron que los volúmenes aún eran bajos y que aún existía una fuerza mayor en las exportaciones de CPC Blend.

