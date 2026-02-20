Barril cae por esperanza de que acción militar EEUU en Irán no se produzca rápido

Por Anna Hirtenstein

HOUSTON, 20 feb (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaron cerca de sus máximos de seis meses el viernes, para registrar su primera ganancia semanal en tres semanas, ya que los mercados esperan que la acción militar estadounidense contra Irán no se produzca hasta la próxima semana

* Los futuros del crudo Brent bajaban 19 centavos, o un 0,3%, a US$71,47, a las 1736 GMT; mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caía 14 centavos, o un 0,21%, a US$66,29

* En lo que va de semana, ambos referenciales suben algo más del 5%

* "Estamos atrapados entre la anticipación de lo que va a pasar con Estados Unidos e Irán y la negación de que vaya a ocurrir un ataque", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group

* Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminó que el uso por parte del presidente Donald Trump de una ley de emergencia para imponer aranceles contra varios países era inconstitucional tuvo poco efecto en el mercado, dijo Flynn

* "La decisión sobre los aranceles no pareció afectarnos demasiado", señaló. "Creo que existe la sensación de que los aranceles se van a resolver de otra manera"

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que ocurrirían "cosas realmente malas" si Irán no llega a un acuerdo para frenar su programa nuclear. Trump fijó un plazo de entre 10 y 15 días

* El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo el viernes que espera tener un borrador de contrapropuesta listo en unos días después de las conversaciones nucleares de esta semana

* Irán se encuentra frente a la península arábiga, rica en crudo, cruzando el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. El conflicto en la zona podría limitar el suministro de hidrocarburos al mercado mundial y hacer subir los precios

* Según el análisis de Saxo Bank, los operadores e inversores han aumentado en los últimos días la compra de opciones de compra sobre el crudo Brent, apostando por un aumento de los precios

(Reporte de Anna Hirtenstein en Londres. Reporte adicional de Laila Kearney en Nueva York y Trixie Yap en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)