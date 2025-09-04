Barril cae tras aumento de reservas en EEUU; OPEP+ considerará otra subida de la producción

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 4 sep (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron cerca de 1% el jueves, hasta mínimos de dos semanas, debido a la sorpresiva acumulación de inventarios de crudo en Estados Unidos y a las expectativas de que los productores de la OPEP+ aumenten sus objetivos de producción en la reunión de este fin de semana.

* Los futuros del crudo Brent bajaron 65 centavos, o 1,0%, a US$66,95 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cedía 49 centavos, o 0,8%, a US$63,48 el barril.

* Fue el cierre más bajo del Brent desde el 20 de agosto.

* La Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos dijo que las empresas de energía agregaron 2,4 millones de barriles de crudo en reservas durante la semana que terminó el 29 de agosto, ya que las refinerías entraron en la temporada de mantenimiento.

* El aumento de las reservas de crudo fue una sorpresa en comparación con la reducción de 2,0 millones de barriles prevista por los analistas en un sondeo de Reuters y fue superior al aumento de 0,6 millones de barriles que, según fuentes del mercado, citó el grupo comercial American Petroleum Institute en sus cifras del miércoles.

* "Este informe es un poco pesimista, con ese aumento de las reservas de crudo", dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

* La EIA y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) publicaron los datos de inventarios un día después de lo habitual debido a la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos, el lunes.

* Ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de petróleo y aliados -conocidos como OPEP+- considerarán nuevos aumentos de la producción en octubre en una reunión el domingo, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con las discusiones, mientras el grupo busca recuperar cuota de mercado.

* Un posible aumento de la producción de la OPEP+ enviaría una clara señal de que la recuperación de su cuota de mercado tiene prioridad sobre el apoyo a los precios, dijo Tamas Varga, analista de PVM.

* La OPEP+ ya había acordado elevar sus metas de bombeo en unos 2,2 millones de bpd de abril a septiembre, además del alza de 300.000 bpd de la cuota de Emiratos Árabes Unidos.

* En Estados Unidos, unos datos macroeconómicos poco alentadores que mostraron que las nuevas solicitudes de subsidios de desempleo aumentaron más de lo esperado la semana pasada respaldaron las expectativas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés este mes.

* En Venezuela, miembro de la OPEP sancionado por Estados Unidos, las exportaciones de petróleo crecieron a 900.000 bpd en agosto, a un máximo de nueve meses, después de que Chevron recibiera un permiso que ha permitido que el crudo del país de la OPEP vuelva al mercado estadounidense.

(Reporte de Scott DiSavino en Nueva York y Enes Tunagur en Londres; información adicional de Georgina McCartney en Houston, Ahmad Ghaddar en Londres, Sam Li en Pekín y Trixie Yap en Singapur; Editado en español por Manuel Farías y Daniela Desantis)