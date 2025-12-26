Barril cae US$1 ante esperada sobreoferta y esperanzas de acuerdo de paz en Ucrania

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 26 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo caían más de US$1 por barril el viernes, cuando los inversores sopesaban la inminente sobreoferta mundial y una reducida prima de riesgo por la guerra en medio de esperanzas de un acuerdo de paz para Ucrania antes de las conversaciones este fin de semana entre Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

* A las 1642 GMT, los futuros del Brent caían 1,03 dólares, o un 1,65%, a US$61,21 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 1,05 dólares, o un 1,8%, a US$57,30.

* Aunque las interrupciones del suministro han ayudado a repuntar a los precios en las últimas sesiones desde sus mínimos de casi cinco años el 16 de diciembre, se encaminan a su mayor baja anual desde 2020. El Brent se ha hundido en el año un 18% y el WTI un 20%, ya que un aumento en la producción ha creado preocupaciones de una sobreoferta hacia el próximo año.

* "Las primas geopolíticas han brindado soporte a los precios a corto plazo, pero no han modificado sustancialmente la narrativa subyacente del exceso de oferta", dijeron analistas de Aegis Hedging en una nota el viernes.

* "Los ataques nigerianos pregonados por Trump tienen como objetivo el Estado Islámico y no afectan de forma específica a ningún oleoducto o terminal petrolera. Por lo tanto, los operadores se mantienen al margen en este mercado de escasa liquidez", dijo June Goh, de Sparta Commodities.

* Los yacimientos petrolíferos y las infraestructuras de exportación nigerianas se encuentran sobre todo en el sur del país.

* La oferta mundial de petróleo el próximo año superará la demanda en 3,84 millones de barriles diarios, según cifras del informe sobre el mercado petrolero de diciembre de la AIE, con sede en París.

* Los inversores están atentos a la evolución del proceso de paz entre Rusia y Ucrania y a su posible impacto en los futuros precios del crudo, ya que un acuerdo de paz podría llevar a la eliminación de las sanciones internacionales contra el sector petrolero ruso.

* Zelenski abordará cuestiones territoriales, el principal obstáculo en las conversaciones para finalizar la guerra, con Trump en Florida el domingo, mientras se acerca la finalización de un marco de paz de 20 puntos y garantías de seguridad.

* Al anunciar la reunión, el presidente ucraniano aseguró que "mucho se puede decidir antes de Año Nuevo".

(Reporte de Georgina McCartney en Houston, Robert Harvey en Londres y Sudarshan Varadhan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)