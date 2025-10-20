Barril cae ya que crecen preocupaciones por exceso de oferta

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 20 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 1% el lunes, mientras los inversores sopesaban un posible exceso de oferta global, y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aumentaban la preocupación por una desaceleración económica y una menor demanda energética.

* A las 1719 GMT, los futuros del crudo Brent bajaban 52 centavos, o 0,85%, a US$60,77 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos caían 23 centavos, o 0,4%, a US$57,31.

* Ambos referenciales perdieron más de US$1 más temprano en la sesión y se encaminaban a cerrar en sus niveles más bajos desde mayo.

* Las preocupaciones de los operadores petroleros han pasado de la escasez a la sobreoferta, según la estructura de los contratos de futuros del Brent, la referencia mundial.

* El diferencial a seis meses del Brent muestra que los contratos de carga más temprana cotizan por debajo de los más tardíos, una estructura conocida como contango, que anima a los operadores a pagar por almacenar petróleo para poder venderlo a precios más altos cuando se espera que la oferta se haya reducido.

* El contango del Brent, que surgió el jueves por primera vez desde su breve aparición en mayo, se negociaba en su nivel más amplio desde diciembre de 2023. El contango de los futuros del crudo estadounidense surgió el viernes por primera vez desde enero de 2024.

* Ambos referenciales perdieron más de 2% la semana pasada, lo que supone su tercer descenso semanal consecutivo, debido en parte a las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía de un creciente exceso de oferta en 2026.

* La semana pasada, la directora de la Organización Mundial del Comercio dijo que instó a Estados Unidos y China a rebajar las tensiones comerciales, advirtiendo de que una disociación de las dos mayores economías del mundo podría reducir la producción económica mundial en 7% a largo plazo.

* Los dos mayores consumidores de petróleo reanudaron recientemente su guerra comercial, imponiendo tasas portuarias adicionales a los buques que transportan mercancías entre ellos, medidas de represalia que podrían perturbar los flujos mundiales de mercancías. (Reporte adicional de Shadia Nasralla, Ahmad Ghaddar en Londres; Yuka Obayashi en Tokio y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)