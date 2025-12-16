Barril, cerca de mínimo de cinco años por amplia oferta, avances entre Rusia y Ucrania

Por Liz Hampton y Seher Dareen

DENVER, EEUU, 16 dic (Reuters) -

Los futuros del petróleo cerraron el martes en su nivel más bajo desde febrero de 2021 por el nerviosismo ante un exceso de oferta y porque se fortalecían las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo que elevaba la probabilidad de que se puedan aliviar las sanciones.

* Los futuros del crudo Brent cerraron con una baja de 1,64 dólares por barril, o un 2,71%, a US$58,92 por barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos terminó en US$55,27 por barril, con una caída de 1,55 dólares, o un 2,73%.

* "El Brent ha caído esta mañana por debajo de los US$60 por barril por primera vez en meses, ya que el mercado evalúa un posible acuerdo de paz que dé como resultado más volúmenes rusos disponibles y un mayor exceso de oferta en el mercado", dijo Janiv Shah, analista de Rystad.

* Estados Unidos ofreció proporcionar garantías de seguridad al estilo de la OTAN para Kiev y los negociadores europeos informaron el lunes de avances en las conversaciones, lo que generó optimismo de que el fin de la guerra esté más cerca.

* Mientras tanto, Rusia dijo que no estaba dispuesta a hacer ninguna concesión territorial, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, citado por la agencia estatal de noticias TASS.

* El diferencial de futuros del Brent a seis meses entró en contango por primera vez desde octubre.

* Los analistas de Barclays esperan que el precio del Brent promedie US$65 por barril en 2026, ligeramente más que la curva futura, debido al superávit esperado de 1,9 millones de bpd que, consideran, ya está descontado en los precios.

* "La caída de precios subraya la dinámica estructural del mercado energético actual: una oferta abundante y una demanda débil. A menos que intervengan riesgos geopolíticos o cambios de política, esta debilidad podría persistir hasta bien entrado el próximo año", escribió Angie Gildea, responsable de estrategia energética de KPMG en Estados Unidos.

* Para aumentar la presión, los débiles datos económicos chinos publicados el lunes alimentaron aún más la preocupación por una demanda global que podría no ser lo suficientemente fuerte como para absorber el reciente crecimiento de la oferta, dijo el analista de mercado de IG, Tony Sycamore. (Reporte adicional de Seher Dareen en Londres, Colleen Howe en Pekín y Emily Chow en Singapur; editado en español por Javier López de Lérida)