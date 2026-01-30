Barril cierra con ligera baja; inversores siguen de cerca desarrollo tensiones EE. UU.-Irán

Por Erwin Seba

HOUSTON, 30 ene (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron ligeramente el viernes, pero cotizaron cerca de sus máximos en seis meses, mientras el mercado seguía de cerca cualquier indicio relacionado con que Estados Unidos pueda entablar un diálogo con Irán sobre su programa nuclear.

* Los futuros del crudo Brent cayeron 2 centavos, o un 0,03%, a US$70,69 el barril. El contrato para entrega en marzo vencía más tarde el viernes.

* El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó 21 centavos, o un 0,32%, a US$65,21 por barril.

* "Ahora mismo, todo gira en torno a Irán", dijo John Kilduff, socio de Again Capital. "El mercado había descontado un gran riesgo geopolítico para Irán, pero es difícil cuantificarlo en este momento. La pregunta es, si se toman medidas frente a Irán, ¿qué harán los iraníes?".

* Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde principios de agosto el jueves, después de que múltiples fuentes dijeron que Donald Trump estaba considerando acciones contra Irán que incluían ataques selectivos, lo que generó preocupaciones sobre interrupciones del suministro.

* Desde entonces, tanto Estados Unidos como Irán han manifestado su voluntad de entablar un diálogo, pero Teherán dijo el viernes que sus capacidades de defensa no deberían incluirse en ninguna conversación, deteniendo así el aumento de los precios del petróleo.

* A pesar de las caídas del viernes, los precios de referencia registraron grandes ganancias mensuales.

* La presión sobre los precios provino del alza del dólar, que a principios de semana había alcanzado su mínimo en cuatro años. Las ganancias del viernes se produjeron tras el anuncio de Trump de su elección del exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo.

* Un dólar más fuerte puede limitar la demanda de los compradores de petróleo que pagan en otras divisas.

* "El aumento de la producción de crudo estadounidense tras los cierres y la próxima reanudación de la producción en el yacimiento de Tengiz, en Kazajistán, también contribuyen al cambio de tendencia, y dada la evolución alcista de la semana, es razonable esperar cierta toma de ganancias antes del fin de semana", añadió Varga.

* En tanto, se espera que los picos de mantenimiento de las refinerías primarias de petróleo rusas se produzcan este mes y en septiembre, según los cálculos de Reuters basados en estimaciones de fuentes del sector. (Reporte de Seher Dareen. Reportaje adicional de Florence Tan y Siyi Liu en Singapur. Edición de David Goodman. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)