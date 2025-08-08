Barril cierra estable pero registra su mayor pérdida semanal desde junio

LA NACION

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 8 ago (Reuters) - El petróleo cerró estable el viernes, aunque registró su pérdida semanal más pronunciada desde finales de junio debido a la afectación de las perspectivas económicas por los aranceles, mientras el mercado espera la reunión que se celebraría en los próximos días entre Vladimir Putin y Donald Trump.

* Los futuros del Brent ganaron 16 centavos, o un 0,2%, a US$66,59 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos cerraron sin cambios en US$63,88.

* El Brent cayó un 4,4% en la semana, y el WTI se hundió un 5,1%.

* El crudo estadounidense había caído más de un 1% tras el reporte de que Washington y Moscú pretenden alcanzar un acuerdo para detener la guerra en Ucrania que consolidaría la ocupación rusa de los territorios conquistados durante su invasión militar.

* Un fin diplomático de la guerra en Ucrania podría conducir a una flexibilización de las sanciones a Rusia, y se produce en un momento en que las tensiones comerciales entre Trump y los compradores de petróleo ruso han ido en aumento.

* Trump amenazó esta semana con incrementar los gravámenes a India si sigue comprando crudo ruso, lo que el mercado consideró una mayor presión sobre Moscú para que llegue a un acuerdo con Washington, dijo la analista independiente Tina Teng.

* Trump también dijo que China, el mayor comprador de crudo ruso, podría verse afectada con aranceles similares a los aplicados a las importaciones indias.

* "Hay varios factores ajenos al petróleo que están influyendo, como el temor al impacto de los aranceles y los titulares de los últimos días sobre una posible reunión entre Trump y Putin en un futuro próximo", afirmó Neil Crosby, analista del mercado energético de Sparta Commodities.

(Reporte adicional de Robert Harvey en Londres, Shariq Khan en Nueva York y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

