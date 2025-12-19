Barril cotiza casi estable; mercado aguarda noticias sobre Rusia y Ucrania

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 19 dic (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban ligeramente al alza el viernes, pero se encaminaban a su segundo declive semanal consecutivo, mientras el mercado espera noticias sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

* A las 16:25 GMT, los futuros del Brent subían 32 centavos, o un 0,57%, a US$60,17 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumaban 16 centavos, o un 0,3%, a US$56,31. En términos semanales, ambos contratos cedían alrededor de un 2%.

* Mientras Donald Trump busca poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la responsabilidad de dar el siguiente paso hacia la paz recae en Ucrania y Europa.

* Los líderes de la Unión Europea decidieron el viernes pedir dinero en efectivo para prestar 90.000 millones de euros (US$105.000 millones) a Ucrania para financiar su defensa durante los próximos dos años en lugar de utilizar activos rusos congelados.

* Putin no ofreció ningún compromiso el viernes sobre sus condiciones para poner fin a la guerra y acusó a la Unión Europea de intentar "robar a plena luz del día" los activos rusos.

* Ucrania, por su parte, atacó por primera vez con drones aéreos un petrolero ruso de la "flota en la sombra" en el mar Mediterráneo, dijo un funcionario, lo que refleja la creciente intensidad de los ataques de Kiev al transporte marítimo de petróleo ruso.

* La incertidumbre sobre cómo hará cumplir Estados Unidos la intención de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados atemperaba las primas de riesgo geopolítico y pesaba sobre los precios del crudo, según Tony Sycamore, analista de IG.

* Venezuela, que bombea cerca del 1% de los suministros petroleros mundiales, autorizó el jueves que dos cargamentos no sancionados zarparan hacia China, dijeron dos fuentes conocedoras de sus operaciones de exportación de crudo.

(Reporte adicional de Sudarshan Varadhan; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)