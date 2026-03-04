Barril cotiza estable, guerra en Oriente Medio complica flujo a través del estrecho de Ormuz

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 4 mar (Reuters) - El petróleo cotizaba estable el miércoles, pese a la volatilidad de las operaciones bursátiles, ya que los nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán agravaron el conflicto y paralizaron el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz por quinto día, lo que afectó a la producción en Oriente Medio.

* A las 16:18 GMT, los precios del Brent caían 24 centavos, o un 0,3%, a US$81,13 el barril, tras cerrar en la víspera en su nivel más alto desde enero de 2025. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) caía 27 centavos, o un 0,4%, a US$74,30, después de cerrar en su máximo desde junio.

* "Aunque el flujo a través del estrecho de Ormuz sigue interrumpido, los participantes en el mercado parecen esperar una desescalada del conflicto y la reanudación del flujo de petróleo", afirmó el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* "Sin embargo, en mi opinión, el mercado también debería centrarse en el riesgo de nuevas interrupciones de la producción si los flujos a través del estrecho siguen interrumpidos".

* El Brent subió más de US$3 a US$84,48 en las operaciones matutinas, cerca de máximos de varios años.

* Pero luego cayó después de que The New York Times informara que agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán habían mostrado su disposición a la CIA para entablar conversaciones sobre el fin de la guerra, citando a funcionarios informados sobre el asunto.

* El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el miércoles que Washington estaba ganando la guerra contra Irán y que el ejército podría pelear todo el tiempo que fuera necesario.

* Las fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron objetivos en todo Irán, lo que provocó bombardeos iraníes contra la infraestructura energética en una región que representa algo menos de un tercio de la producción mundial de petróleo.

* Irak, el segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reducido su producción en casi 1,5 millones de barriles por día (bpd), cerca de la mitad de su bombeo, debido a los límites de almacenamiento y a la falta de una ruta de exportación, según informaron fuentes oficiales a Reuters.

* Afirmaron que el país podría tener que frenar casi 3 millones de bpd de producción en cuestión de días si no se reanudan las exportaciones.

* Trump afirmó que la Marina estadounidense podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho si fuera necesario, y añadió que ordenó a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos que proporcione un seguro de riesgo político y garantías financieras para el comercio marítimo en el golfo Pérsico.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)